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23.07.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Изобретатели получат виртуальные патенты

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
Подаваемые в Роспатент заявки можно будет сопровождать трехмерными моделями товарных знаков и других объектов патентного права в электронной форме. Таким же виртуальным будет и выдаваемый патент. Впрочем, возможность получить бумажный документ все равно останется. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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Изменения в Гражданский кодекс позволят заявителям представлять трехмерные модели по таким объектам интеллектуальной собственности, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки в составе заявок на их регистрацию, пояснил "РГ" руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Возможность получать охранные документы в электронной форме касается всех объектов интеллектуальной собственности, регистрируемых Роспатентом, кроме секретных изобретений, отметил он. Принятие закона прежде всего выгодно инжиниринговым центрам, корпорациям, высокотехнологичным производствам и стартапам, полагает глава Роспатента, для которых инструментом создания конструкторских разработок являются различные системы трехмерного моделирования, так называемые CAD-системы. Естественное представление информации в таких системах - трехмерное изображение моделей.

Фото: Gettyimages
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"За счет использования знакомой среды разработки для такой категории заявителей принятие закона будет способствовать повышению удобства при составлении заявок на объекты интеллектуальной собственности, снижению ошибок в том числе при конвертации трехмерного изображения в двухмерный чертеж, - добавил Ивлиев. - Изменения будут способствовать сокращению сроков проводимой экспертизы. 3D-модели позволят оптимизировать экспертизу (сократить трудозатраты и сроки) за счет наглядного представления заявленного решения".

3D-модели объектов будут использоваться при толковании формулы изобретений и полезных моделей, что повысит эффективность защиты исключительного права правообладателей. Права изобретателей будут полностью защищены.

"На практике принадлежность права определялась не по наличию бумажного патента, а по официальному реестру, но все же это исключает определенные расходы времени и средств и для заявителя, и для Роспатента", - объясняет старший научный сотрудник научно-учебной лаборатории по информационному праву факультета права НИУ ВШЭ Виталий Калятин.

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