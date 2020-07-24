Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Новости

В шоколаде найдены полезные для сердца вещества 20:05
Ученые доказали, что морской окунь не накапливает вредный пластик 19:58
В центре Калининграда обезвредили противопехотную мину 19:36
Мэр Краснодара рассказал о формате школьных линеек 1 сентября 19:19
РФ ждет от Киева разъяснений по противоречащему "Минску" постановлению Рады 18:56
Кадыров объяснил происхождение его фото с двумя пулеметами 18:52
Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации 18:44
Porsche и Volkswagen отзывают автомобили в России 18:40
Захарова: США не предоставляют РФ список заключенных россиян 18:35
Блогер разобрал самый дорогой УАЗ "Патриот". Качество удивило 18:20
Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора 18:16
Северный флот покажет в День ВМФ всплытие подлодки и высадку морпехов 17:58
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта 17:47
"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с Байконура 17:38
Более миллиона предпенсионеров воспользовались льготами в этом году 17:36
В СК опровергли информацию об ошибочном обыске в Калининграде 17:30
В Прикамье завели дело по факту разлива нефти 17:29
Власти Петербурга хотят найти компромисс для "авторских баров" 17:24
Депутат МГД Орлов: Более 40 км тоннелей московского метро будет проложено в 2020 году 17:24
Москвич за бракованный BMW взыскал с дилера почти 3 млн рублей сверх цены 17:22
Ушел из жизни известный кубанский фотограф Петр Янель 17:19
В Минске выразили уверенность в высоких результатах на "АрМИ-2020" 17:18
В Смоленске осудили главаря "золотой банды" 17:16
Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров 17:02
Фигурантов дела о пытках в ярославской колонии отправили домой 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)

Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 20 июля 2020 г.
Опубликован 24 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая

Комментарии Российской Газеты

Изобретатели смогут получать виртуальные патенты на основании 3D-моделей

Принят Государственной Думой 8 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100; 2019, N 30, ст. 4132) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 статьи 1262 слова "свидетельство о государственной регистрации и" заменить словами "свидетельство о государственной регистрации в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе,";

2) пункт 2 статьи 1354 после слова "чертежи" дополнить словами ", а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме";

3) подпункт 4 пункта 2 статьи 1375 дополнить словами ", в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме";

4) подпункт 4 пункта 2 статьи 1376 после слова "чертежи" дополнить словами "и по желанию заявителя трехмерную модель полезной модели в электронной форме";

5) подпункт 2 пункта 2 статьи 1377 после слов "комплект изображений изделия" дополнить словами "(в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме)";

6) абзац второй пункта 1 статьи 1393 изложить в следующей редакции:

"Патент на изобретение, за исключением патента на секретное изобретение, патент на полезную модель или патент на промышленный образец выдается в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе. Если такой патент испрашивается на имя нескольких лиц, им выдается один патент.";

7) абзац первый пункта 5 статьи 1452 после слов "свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы" дополнить словами "в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе";

8) подпункт 2 пункта 3 статьи 1492 дополнить словами ", в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме";

9) пункт 1 статьи 1504 после слова "собственности" дополнить словами "в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе";

10) абзац первый пункта 3 статьи 1509 после слова "собственности" дополнить словами "в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе";

11) пункт 1 статьи 1530 после слова "собственности" дополнить словами "в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин