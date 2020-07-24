Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 8 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100; 2019, N 30, ст. 4132) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 статьи 1262 слова "свидетельство о государственной регистрации и" заменить словами "свидетельство о государственной регистрации в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе,";

2) пункт 2 статьи 1354 после слова "чертежи" дополнить словами ", а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме";

3) подпункт 4 пункта 2 статьи 1375 дополнить словами ", в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме";

4) подпункт 4 пункта 2 статьи 1376 после слова "чертежи" дополнить словами "и по желанию заявителя трехмерную модель полезной модели в электронной форме";

5) подпункт 2 пункта 2 статьи 1377 после слов "комплект изображений изделия" дополнить словами "(в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме)";

6) абзац второй пункта 1 статьи 1393 изложить в следующей редакции:

"Патент на изобретение, за исключением патента на секретное изобретение, патент на полезную модель или патент на промышленный образец выдается в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе. Если такой патент испрашивается на имя нескольких лиц, им выдается один патент.";

7) абзац первый пункта 5 статьи 1452 после слов "свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы" дополнить словами "в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе";

8) подпункт 2 пункта 3 статьи 1492 дополнить словами ", в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме";

9) пункт 1 статьи 1504 после слова "собственности" дополнить словами "в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе";

10) абзац первый пункта 3 статьи 1509 после слова "собственности" дополнить словами "в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе";

11) пункт 1 статьи 1530 после слова "собственности" дополнить словами "в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин