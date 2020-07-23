Количество неоплаченных проездов по платным трассам сократилось в 30 раз

За полтора года количество неоплаченных проездов по платным участкам госкомпании "Автодор" снизилось почти в тридцать раз, сообщили в госкомпании. В мае и июне этого года доля неплательщиков составила всего 0,33% в месяц.

Повлияла на ситуацию установка на всех пунктах взимания платы жестких шлагбаумов и системы фото- и видеофиксации. Нарушения и проезды на красный сигнал светофора фиксируют комплексы "Фотофиниш".

"Еще в начале 2019 года, до введения Автодором специальных мер, доля таких нарушений составляла почти десять процентов от общей интенсивности в месяц", - говорится в сообщении госкомпании. К концу лета прошлого года количество нарушений снизилось до 4%.

Если водитель сознательно нарушает ПДД, его штрафуют на одну тысячу рублей, а за повторное такое нарушение в течение года - на пять тысяч рублей, уточнили в "Автодоре".