В предпоследнем туре АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Челси", отправив в ворота команды пять мячей. Соперник сумел ответить трижды. Итог встречи 5:3.

"Счет на 23-й минуте открыли хозяева поля. Отметился Наби Кейта, полузащитник "Ливерпуля" заставив ошибиться Виллиана, отправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника. Уже в первом тайме "Ливерпуль" лидировал со счетом 3:0, но уйти на перерыв с таким перевесом команда не смогла. Голом ответил Оливье Жиру. Забитыми мячами от "Челси" также отметились Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич", - приводит подробности ТАСС.

Для "Ливерпуля", досрочно получившим чемпионский титул, прошедшая игра не имела турнирного значения, а вот для гостей каждое очко на финише сезона было на вес золота. "Синие" продолжают борьбу с "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" за попадание в Лигу чемпионов. В заключительном туре "Челси" примет "Вулверхэмптон", а "МЮ" отправится в гости к "Лестеру". Обе встречи пройдут 26 июля.