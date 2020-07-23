Новости

В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар 02:48
"Ливерпуль" дома обыграл "Челси" 02:12
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле 01:42
Эксперты объяснили повторное заражение COVID медика во Владимирской области 00:31
Трамп направит дополнительные силы в города США из-за разгула преступности 22.07.2020
Движение поездов на Сокольнической линии восстановлено 22.07.2020
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 22.07.2020
Ученые создали смесь антител, способную нейтрализовать коронавирус 22.07.2020
ВОЗ прогнозирует появление вакцины от COVID не раньше 2021 года 22.07.2020
На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко 22.07.2020
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе 22.07.2020
Премьер-лига признала Азмуна лучшим бомбардиром чемпионата 22.07.2020
Архитектор: Собор в Нанте восстановят за три года 22.07.2020
Четырнадцатиминутный ролик ремейка игры Mafia слили в Сеть 22.07.2020
Путин и премьер Греции обсудили ситуацию со статусом храма Святой Софии 22.07.2020
Более полумиллиона граждан смогли заочно установить инвалидность 22.07.2020
В Минтруде рассказали, когда на средства реабилитации заявление не требуется 22.07.2020
Посольство РФ в США направило ноту в Госдеп из-за нападения на журналистов 22.07.2020
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину 22.07.2020
Иностранцам разрешили въезжать в Крым без справки о COVID-19 22.07.2020
Инфляция в России замедлилась до нулевого уровня 22.07.2020
США заказали 100 миллионов доз вакцин от COVID-19 22.07.2020
Посещаемость культурных мероприятий за 10 лет планируется увеличить втрое 22.07.2020
После ликвидации четырех боевиков в КБР возбудили дело 22.07.2020
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США 22.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 02:12
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" дома обыграл "Челси"

Фото: Phil Noble/Pool via AP Фото: Phil Noble/Pool via AP
Фото: Phil Noble/Pool via AP

В предпоследнем туре АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Челси", отправив в ворота команды пять мячей. Соперник сумел ответить трижды. Итог встречи 5:3.

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
"Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии

"Счет на 23-й минуте открыли хозяева поля. Отметился Наби Кейта, полузащитник "Ливерпуля" заставив ошибиться Виллиана, отправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника. Уже в первом тайме "Ливерпуль" лидировал со счетом 3:0, но уйти на перерыв с таким перевесом команда не смогла. Голом ответил Оливье Жиру. Забитыми мячами от "Челси" также отметились Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич", - приводит подробности ТАСС.

Для "Ливерпуля", досрочно получившим чемпионский титул, прошедшая игра не имела турнирного значения, а вот для гостей каждое очко на финише сезона было на вес золота. "Синие" продолжают борьбу с "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" за попадание в Лигу чемпионов. В заключительном туре "Челси" примет "Вулверхэмптон", а "МЮ" отправится в гости к "Лестеру". Обе встречи пройдут 26 июля.

Спорт Футбол Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль" Спортивные организации Футбольные клубы "Челси"

Главное сегодня

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова"
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 15 млн
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус