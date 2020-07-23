Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации

Мэр Портленда, штат Орегон, Тэд Виллер пострадал от слезоточивого газа во время протестной акции против введения в город подразделений федеральных правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих у здания федерального суда в среду вечером. Виллер находился в первых рядах демонстрантов. По его словам, он впервые испытал на себе действие газа и слегка оцепенел, после чего надел защитные очки, которые ему передал один из участников акции, и продолжил участие в демонстрации.

Напомним, что на прошлой неделе при разгоне участников беспорядков в Портленде были задействованы вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств. Представители Демократической партии на фоне этого выступили с критикой в адрес администрации США. Однако, по мнению главы Белого дома Дональда Трампа, губернаторы и мэры из числа демократов не принимают решительных мер по борьбе с преступностью.