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23.07.2020 18:44
Рубрика: В мире

Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации

Текст: Диана Ковалева

Мэр Портленда, штат Орегон, Тэд Виллер пострадал от слезоточивого газа во время протестной акции против введения в город подразделений федеральных правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Фото: AP
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По данным агентства, правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих у здания федерального суда в среду вечером. Виллер находился в первых рядах демонстрантов. По его словам, он впервые испытал на себе действие газа и слегка оцепенел, после чего надел защитные очки, которые ему передал один из участников акции, и продолжил участие в демонстрации.

Напомним, что на прошлой неделе при разгоне участников беспорядков в Портленде были задействованы вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств. Представители Демократической партии на фоне этого выступили с критикой в адрес администрации США. Однако, по мнению главы Белого дома Дональда Трампа, губернаторы и мэры из числа демократов не принимают решительных мер по борьбе с преступностью.

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