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23.07.2020 12:13
Рубрика: Экономика

Минтранс разъяснил порядок возврата денег за отмененные авиарейсы

Текст: Евгений Гайва
В случае отмены рейса из-за объявления ЧС, ее угрозы или введения режима повышенной готовности пассажиры смогут на уплаченные деньги приобрести новый авиабилет или получить деньги через 3 года. Разъяснения по возврату авиабилетов опубликовал Минтранс.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Такие правила применяются к билетам с датами вылета с 1 февраля 2020 года на рейсы между Россией и Китаем, с 18 марта 2020 года - на все внутренние и международные рейсы. Авиарейсы были отменены из-за пандемии коронавируса. При этом билет должен быть куплен до 1 мая 2020 года.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Вместо денег за отмененные рейсы пассажирам выдадут ваучеры. Авиакомпания не вправе устанавливать ограничения по их принятию в счет оплаты авиабилетов, если такие билеты есть в продаже.

Действовать ваучер будет в течение трех лет. Если пассажир им не воспользуется, то деньги будут возвращены. В течение всего этого срока на уплаченную пассажиром сумму будут начисляться проценты за пользование денежными средствами. "Проценты за пользование денежными средствами начисляются по день возврата суммы этих средств пассажиру, но не позднее окончания 4-летнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете", - уточняет Минтранс.

Фото: iStock
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Сразу получить свои деньги могут инвалиды I или II группы, лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы, ветераны Великой Отечественной войны, члены многодетной семьи. Эти категории пассажиров должны направить авиакомпании заявление о получении денег. Внесенная ими сумма будет выплачена в течение 10 дней со дня получения перевозчиком заявления о возврате.

Новые правила возврата провозной платы при отмене рейсов были установлены в Воздушном кодексе в июне этого года путем внесения изменений. В частности, дополнительные обстоятельства отмены рейса вводятся статье 107.2. Правительством России было утверждено положение о возврате денег за отмененные авиарейсы. В случае неисполнения перевозчиком требований, установленных законодательством, пассажир вправе обратиться за защитой своих законных прав в органы прокуратуры и в суд, добавили в Минтрансе.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Пандемия коронавируса COVID-19 Правила авиаперевозок

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