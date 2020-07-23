Мишустин рассказал о своей борьбе с коронавирусом и поблагодарил врачей

Выздоровление от коронавируса было достаточно непростым процессом, признался премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24". Глава правительства о заболевании сообщил в конце апреля и лег в одно из медицинских учреждений под наблюдение медиков.

"Я не знаю, каким образом заразился коронавирусом", - сказал премьер. Он также опроверг предположения, что быстро поправился: была высокая температура, и весь процесс был непростой. Огромную роль в выздоровлении, подчеркнул Мишустин, сыграли врачи.