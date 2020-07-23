Москвич за бракованный BMW взыскал с дилера почти 3 млн рублей сверх цены

В Москве автовладелец через суд вернул бракованный BMW дилеру и сверх его цены взыскал 3 млн рублей.

В материалах дела история описывается так. В июле 2019 года житель столицы Сергей Марков купил у официального дилера новый спортивный седан BMW F90 CBU М5 Competition. Стоимость машины составила 9,4 млн рублей. Еще в 350 тысяч рублей обошлось защитное покрытие кузова из нанокерамики.

Через десять дней эксплуатации на приборной панели появилась надпись об отказе системы помощи при парковке. Кроме того, обнаружилось, что не работает подсветка динамиков штатной музыкальной системы. В сервисном центре выявили поломку платы подсветки и датчика парктроника. Оба случая признали гарантийными. Однако необходимых деталей на складе не оказалось, поэтому ремонт занял бы не менее месяца.

Автовладельца такой вариант не устроил - и он решил вернуть машину продавцу, поскольку с момента покупки авто прошло менее 15 дней. В дилерском центре претензию Маркова проигнорировали, поэтому он подал потребительский иск в Бабушкинский суд Москвы. Помимо возврата денег с учетом подорожания М5 Competition, истец затребовал компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба BMW.

После двух судебных заседаний дилер, не дожидаясь итогового решения, перечислил на счет Маркова стоимость автомобиля, а также 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Но при этом отказался компенсировать стоимость многослойной нанокерамики.

Суд указал, что результат услуги является неотъемлемой частью автомобиля и неотделим от него. Кроме того, у сторон возникли существенные разногласия по вопросу оплаты разницы в цене спорного и аналогичного нового автомобиля. Истец представил экспертное заключение, из которого следовало, что розничная цена идентичного нового M5 на момент разбирательства составляет уже 11,65 млн рублей (такой прайс-лист предоставил дилер-конкурент).

Ответчик представил экспертное заключение о цене 9,3 млн, основанное на коммерческих предложениях пяти официальных дилеров BMW в Москве. Однако комплектация автомобиля имела множество индивидуальных особенностей. Ответчик пояснил суду, что конечная цена согласовывается сторонами сделки при купле-продажи нового автомобиля. Марков этот факт не отрицал. Вместе с тем он рассказал, что накануне судебного заседания инкогнито посещал офис продаж дилера-ответчика и продавец предложил ему купить новый М5 Competition в максимально приближенной комплектации за 10,67 млн рублей. В подтверждение Марков представил распечатку с визиткой продавца и пометкой "для внутреннего пользования". Суд занял сторону истца.

Исковые требования были удовлетворены частично. С дилерского центра в пользу истца была взыскана стоимость защитного покрытия - 350 тысяч рублей, разница в стоимости автомобиля - 1 278 900 рублей, неустойка - 800 тысяч, компенсация морального вреда - 40 тысяч рублей, потребительский штраф - 500 тысяч рублей. Всего - 2 968 900 рублей. Мосгорсуд оставил это решение в силе.