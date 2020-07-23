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23.07.2020 17:22
Рубрика: Легковые авто

Москвич за бракованный BMW взыскал с дилера почти 3 млн рублей сверх цены

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

В Москве автовладелец через суд вернул бракованный BMW дилеру и сверх его цены взыскал 3 млн рублей.

В материалах дела история описывается так. В июле 2019 года житель столицы Сергей Марков купил у официального дилера новый спортивный седан BMW F90 CBU М5 Competition. Стоимость машины составила 9,4 млн рублей. Еще в 350 тысяч рублей обошлось защитное покрытие кузова из нанокерамики.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Через десять дней эксплуатации на приборной панели появилась надпись об отказе системы помощи при парковке. Кроме того, обнаружилось, что не работает подсветка динамиков штатной музыкальной системы. В сервисном центре выявили поломку платы подсветки и датчика парктроника. Оба случая признали гарантийными. Однако необходимых деталей на складе не оказалось, поэтому ремонт занял бы не менее месяца.

Автовладельца такой вариант не устроил - и он решил вернуть машину продавцу, поскольку с момента покупки авто прошло менее 15 дней. В дилерском центре претензию Маркова проигнорировали, поэтому он подал потребительский иск в Бабушкинский суд Москвы. Помимо возврата денег с учетом подорожания М5 Competition, истец затребовал компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба BMW.

После двух судебных заседаний дилер, не дожидаясь итогового решения, перечислил на счет Маркова стоимость автомобиля, а также 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Но при этом отказался компенсировать стоимость многослойной нанокерамики.

Суд указал, что результат услуги является неотъемлемой частью автомобиля и неотделим от него. Кроме того, у сторон возникли существенные разногласия по вопросу оплаты разницы в цене спорного и аналогичного нового автомобиля. Истец представил экспертное заключение, из которого следовало, что розничная цена идентичного нового M5 на момент разбирательства составляет уже 11,65 млн рублей (такой прайс-лист предоставил дилер-конкурент).

Фото: Пресс-служба BMW.
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Ответчик представил экспертное заключение о цене 9,3 млн, основанное на коммерческих предложениях пяти официальных дилеров BMW в Москве. Однако комплектация автомобиля имела множество индивидуальных особенностей. Ответчик пояснил суду, что конечная цена согласовывается сторонами сделки при купле-продажи нового автомобиля. Марков этот факт не отрицал. Вместе с тем он рассказал, что накануне судебного заседания инкогнито посещал офис продаж дилера-ответчика и продавец предложил ему купить новый М5 Competition в максимально приближенной комплектации за 10,67 млн рублей. В подтверждение Марков представил распечатку с визиткой продавца и пометкой "для внутреннего пользования". Суд занял сторону истца.

Исковые требования были удовлетворены частично. С дилерского центра в пользу истца была взыскана стоимость защитного покрытия - 350 тысяч рублей, разница в стоимости автомобиля - 1 278 900 рублей, неустойка - 800 тысяч, компенсация морального вреда - 40 тысяч рублей, потребительский штраф - 500 тысяч рублей. Всего - 2 968 900 рублей. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Фото: Пресс-служба BMW.
#BMW