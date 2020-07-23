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23.07.2020 17:30
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

Текст: Евгений Гайва
На третьем этапе исследования вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, привьют около 1600 добровольцев двумя видами вакцины. Об этом рассказал в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

По словам министра, которые приводит ТАСС, разрешение на применение вакцины будет выдано, когда завершатся и будут оформлены клинические исследования.

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Для исследований каждой формы выпуска вакцины - жидкой и лиофилированной, планируется привлечь по 800 добровольцев. Параллельно начнется масштабирование производства. Глава Минздрава также отметил, что право вакцинации будет предложено наиболее подверженным риску группам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, сообщил, что четыре вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность. При этом по двум вакцинам, разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, испытания находятся на финальной стадии.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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