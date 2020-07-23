Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.07.2020 11:28
Рубрика: Бензин

Новый ГОСТ защитит от недолива топлива на АЗС

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) утвержден Росстандартом. Он начнет действовать с 1 октября 2020 года. Об этом сообщают "Ведомости", со ссылкой на слова замглавы ведомства Алексея Кулешова.

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Теперь ТРК должны быть оснащены современными средствами защиты от несанкционированного доступа. Это касается не только программного обеспечения, но и самой конструкции ТРК, которая должна исключить возможность замены узлов и элементов или дополнительных устройств, изначально не предусмотренных изготовителем. Это позволит минимизировать возможные риски умышленного недолива топлива на АЗС.

Кулешов подчеркнул, что соблюдение ГОСТа в России является добровольным, пока ссылка на него не появится в соответствующем нормативно-правовом акте, поэтому все АЗС пока продолжат работу. Станции со старым оборудованием будут иметь достаточно времени, чтобы поменять его на новое.

Ранее, в конце 2019 года Росстандарт внес в Правительство законопроект об ответственности за недолив топлива. На данный момент штраф за недолив бензина составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц.