Новый ГОСТ защитит от недолива топлива на АЗС

Новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) утвержден Росстандартом. Он начнет действовать с 1 октября 2020 года. Об этом сообщают "Ведомости", со ссылкой на слова замглавы ведомства Алексея Кулешова.

Теперь ТРК должны быть оснащены современными средствами защиты от несанкционированного доступа. Это касается не только программного обеспечения, но и самой конструкции ТРК, которая должна исключить возможность замены узлов и элементов или дополнительных устройств, изначально не предусмотренных изготовителем. Это позволит минимизировать возможные риски умышленного недолива топлива на АЗС.

Кулешов подчеркнул, что соблюдение ГОСТа в России является добровольным, пока ссылка на него не появится в соответствующем нормативно-правовом акте, поэтому все АЗС пока продолжат работу. Станции со старым оборудованием будут иметь достаточно времени, чтобы поменять его на новое.

Ранее, в конце 2019 года Росстандарт внес в Правительство законопроект об ответственности за недолив топлива. На данный момент штраф за недолив бензина составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц.