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23.07.2020 18:40
Рубрика: Легковые авто

Porsche и Volkswagen отзывают автомобили в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

676 автомобилей Porsche Cayenne, изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, отправятся в дилерские центры.

Как сообщает Росстандарт, причина в том, что сварное соединение трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic в указанных машинах не соответствует требуемым спецификациям.

Фото: Пресс-служба BMW.
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На транспортных средствах будет проверена дата производства трубопровода ATF и, при необходимости, произведена его замена.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Кроме Porsche об отзыве своих авто объявил Volkswagen. Компания отправляет в ремонт восемь Passat B5, оснащенных проблемными подушками безопасности Takata. Сервисная акция затронула автомобили, изготовленные с 1998 по 1999 год и проданные в России.

В силу возраста автомобиля оригинальные детали уже не найти. Поэтому в настоящее время ведется разработка новых компонентов подушки безопасности, в которых будет использовано другое рабочее вещество.

#Volkswagen #Porsche