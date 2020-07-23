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23.07.2020 09:30
Рубрика: Легковые авто

Последний родстер Tesla продают в 12 раз дороже изначальной цены

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla Фото: Пресс-служба Tesla
Фото: Пресс-служба Tesla

Не все помнят, но Tesla не всегда была голубой мечтой школьников, мелких рантье и фрилансеров. История этих электромобилей началась с нишевого родстера на шасси Lotus Elise, до которого дела не было никому, включая экоактивистов. За 4 года производства было выпущено всего около 2500 Tesla с открытым верхом.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но в 2020 году, когда бренд Tesla по популярности в широких массах соперничает только с iPhone, а акции компании котируются выше всех автомобильных гигантов с оборотом, объемом производства и штатом работников в десятки раз большими, некоторые обладатели родстера Tesla пытаются сделать легкие деньги на непопулярном нишевом автомобиле с посредственными техническими характеристиками.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Так, в Швейцарии выставлен на продажу последний Tesla Roadster, купленный в 2012 году специально для перепродажи. Согласно легенде, на одометре электромобиля только 200 км, он никогда не стоял на учете и почти все время хранился в теплом гараже, подключенным к электросети и опираясь на подушки, чтобы аккумулятор не разряжался, а покрышки не деформировались.

Уникален этот Tesla Roadster комбинированной окраской кузова и отделкой интерьера в черном и белом цветах, углепластиковым диффузором и деталями интерьера и памятной табличкой указывающим, что это один из четырех родстеров финальной серии. Владелец хочет за машину 1,39 миллиона швейцарских франков (105 миллионов рублей). Это примерно в 12 раз больше, чем он за него заплатил 8 лет назад.

Фото: Пресс-служба Tesla
#Tesla