Депутат МГД Орлов: Более 40 км тоннелей московского метро будет проложено в 2020 году

В этом году в Москве будет проложено суммарно более 40 километров тоннелей метро. Прямо сейчас их прокладкой занимаются тысячи рабочих и 17 тоннелепроходческих комплексов. Об этом заявил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

"Уже к концу текущего года должны принять первых пассажиров сразу три станции новой Большой кольцевой линии: "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", - цитирует парламентария агентство "Москва". - Параллельно, разумеется, растет и тоннельно-путевое хозяйство - предполагается запустить порядка 20 километров тоннелей, а также оборотные тупики за станцией "Деловой центр". То есть, в общей сложности в 2020 году будет проложено более 40 километров тоннелей".

Орлов добавил, что темпы метростроения в Москве сегодня можно назвать рекордными - они опережают даже наилучшие показатели советского времени. Строятся не только новые станции, но и целые линии, в том числе Большая кольцевая. Также метро продолжает идти за МКАД.

"Продолжается работа по формированию десятков современных транспортно-пересадочных узлов для взаимной интеграции метро, МЦК, столичных центральных диаметров и наземного транспорта - это ощутимо сократит привычные пассажирские треки, сделает пересадки с одного вида транспорта на другой комфортными, практически неощутимыми", - подчеркнул депутат.