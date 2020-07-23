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23.07.2020 00:31
Рубрика: Общество

Эксперты объяснили повторное заражение COVID медика во Владимирской области

Текст: Ирина Невинная

Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июля сообщил в соцсетях губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Глава региона не уточнил, о ком конкретно идет речь, не назвал он и медицинское учреждение, в котором работает этот человек. По мнению экспертов, прежде, чем делать выводы, необходимо провести проверку данного случая.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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Того, что подобное "двойное" заражение могло иметь место, не исключили в Минздраве. "Повторное заражение - явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека", - пояснили в ведомстве на запросы журналистов о случае во Владимирской области.

В Роспотребнадзоре комментировать сообщение главы региона отказались, сославшись на то, что информация неполная и непроверенная. В принципе, в подобных случаях должно проводиться эпидемиологическое расследование.

Профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов считает, что повторные случаи заболевания возможны, и пояснил, почему это может произойти.

Фото: iStock
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"Почему может не сформироваться должный иммунитет, обеспечивающий защиту при инфекции? Вариант первый: человек очень легко переболел. В его организме, хотя заражение и произошло, не оказалось разрешающего количества вируса, чтобы организм отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела, - рассказал эксперт в интервью "Российской газете". - То есть для организма такая легкая форма может пройти незамеченной. К слову, даже корью можно переболеть и дважды, и трижды. Хотя считается, что после первого случая вырабатывается пожизненный иммунитет. Второй случай, когда иммунитет не формируется, - при крайне тяжелом течении заболевания, когда все компенсаторные силы организма идут на поддержание жизни в настоящий момент, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватает сил для формирования антител".

На профессиональных форумах врачи предположили, что описанный случай с их коллегой мог произойти также из-за погрешности при тестировании, и на самом деле о повторном заражении речь не идет. "Представьте, что в медучреждении кто-то заболел. Всех отправляют на карантин и тестируют, и у этого врача тест показал ложно положительный результат. Ему поставили диагноз, ведь заболевание может протекать и бессимптомно. А месяц спустя он заболел уже по-настоящему", - такую версию выдвинули участники форума.

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