В Рязани обвиняемого в убийстве пяти человек признали вменяемым

В Рязани завершена психиатрическая экспертиза по громкому делу о расстреле пятерых человек в Елатьме. Обвиняемый в убийстве признан вменяемым, сообщила "РГ" официальный представитель СУ СКР по региону Анжелика Евдокимова.

Напомним, трагедия произошла 4 апреля в поселке Елатьма Касимовского района. Около 22 часов 32-летний местный житель расстрелял из охотничьего ружья пятерых молодых людей. Свой поступок он объяснил тем, что они шумели под окнами.

Погибшие - жители поселка Елатьма, в возрасте от 22 до 31 года. Стрелявший пытался скрыться, но был задержан по горячим следам.