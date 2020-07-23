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23.07.2020 12:12
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о перспективах Московского НПЗ

Текст: Кира Латухина
Большим событием для Москвы назвал мэр столицы Сергей Собянин запуск комплекса переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ, в котором принял участие президент России в режиме видеоконференции.

"Ежедневно сотни тысяч москвичей заправляются качественным бензином, который производится на этом заводе, летают самолеты, которые заправлены керосином, который здесь производится, и от того, как качественно готовится этот продукт, во многом зависит жизнедеятельность большого города", - заметил Собянин.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Особенность завода в том, что он находится в городской черте. Вокруг него в экологической зоне проживает около 800 тысяч человек - целый район. И, конечно, для москвичей важную роль играет экологическая составляющая этого завода", - подчеркнул градоначальник.

В 2010 году завод находился в тяжелом состоянии с точки зрения экологии - открытые отстойники нефтепродуктов - "стоять рядом было невозможно", тяжелый воздух вокруг, неконтролируемые выбросы, вспомнил мэр. Москва дала льготы по налогу на имущество вновь создаваемых производств, а компания обязалась провести глубинную реконструкцию завода.

Несмотря на ряд экономических кризисов и цены на нефть, от программы не отступили. "Сегодня завод совершенно другой с точки зрения экологии", - оценил Собянин. Это будет один из самых лучших высокотехнологичных заводов, а, главное, одно из самых экологически чистых производств в мире, уверен он.

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