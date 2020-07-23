В московских центрах госуслуг открыли первую выставку после снятия ограничений

23 июля исполнился ровно год культурно-выставочному проекту "Москва - с заботой об истории", который был запущен центрами госуслуг и Главархивом. И в этот день в 21 центре госуслуг возобновляется первая экспозиция после снятия ограничений, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Ограничительные меры в центрах госуслуг мы снимали постепенно, постоянно отслеживая ситуацию. И вот практически финальным шагом стало возобновление проекта "Москва - с заботой об истории". Мы уже начали прием документов от жителей для передачи на хранение в Главархив. С 23 июля выставочные пространства в 21 офисе начинают свою работу в обычном режиме. Первая экспозиция посвящена семейным ценностям.

Первая экспозиция "Моя семья - моя история" уже открылась. Состоит она из трех частей. Первая - "Создание семьи", рассказывает о свадебных и семейных традициях нашей страны в разные годы. Две следующих - "Развитие детей" и "Взаимосвязь поколений" - о воспитании и образовании детей в разные исторические периоды, о роли старшего поколения, а также об интересных возможностях для пенсионеров сегодня.

Экспозиция "Моя семья - моя история. Создание семьи" знакомит посетителей с уникальными историческими фактами становления института семьи на протяжении трех эпох: Российская империя, СССР, современная Россия. Так, здесь можно узнать, что традиция надевать белое свадебное платье появилась после венчания Екатерины I. Именно она впервые выбрала этот цвет для наряда на свадебную церемонию.