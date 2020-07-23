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23.07.2020 10:15
Рубрика: Происшествия

В Москве задержана убийца доцента ВГИК

Текст: Сергей Бабкин

Следователи раскрыли резонансное убийство 90-летней Иды Щур, доцента ВГИК и одного из выдающихся педагогов страны.

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Как сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы, подозреваемую установили благодаря совместной работе с оперативниками угрозыска. Задержана 68-летняя пенсионерка, ее предполагаемые мотивы пока не озвучивались. Вскоре пожилой москвичке предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, что тело Иды Щур было обнаружено в ее квартире на Кутузовском проспекте. Она погибла от множественных ножевых ранений.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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