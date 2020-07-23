В Москве задержана убийца доцента ВГИК

Следователи раскрыли резонансное убийство 90-летней Иды Щур, доцента ВГИК и одного из выдающихся педагогов страны.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы, подозреваемую установили благодаря совместной работе с оперативниками угрозыска. Задержана 68-летняя пенсионерка, ее предполагаемые мотивы пока не озвучивались. Вскоре пожилой москвичке предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, что тело Иды Щур было обнаружено в ее квартире на Кутузовском проспекте. Она погибла от множественных ножевых ранений.