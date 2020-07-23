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23.07.2020 15:48
Рубрика: Общество

Во Владимирской области опровергли "двойное" заражение медика COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Медик во Владимирской области, о двойном заражении которого COVID-19 рассказал глава региона Владимир Сипягин, в первый раз переболел нековидной пневмонией. Такое разъяснение сегодня распространила пресс-служба Владимирской области.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Эксперты объяснили повторное заражение COVID медика во Владимирской области

Вчера губернатор рассказал в прямом эфире в соцсетях, что в регионе "один из медиков заразился в течение двух месяцев второй раз". Новость вызвала повышенный интерес, поскольку повторное заражение инфекцией означало бы дополнительные сложности в борьбе с распространением коронавируса, а также создании эффективной вакцины против коронавируса нового типа.

Сегодня эту информацию опровергли.

"Сообщаем, что медицинский работник Владимирской области, о котором упомянул глава региона, и имя которого мы не можем назвать в целях сохранения его персональных данных, в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным", - говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Пандемия коронавируса COVID-19

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