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23.07.2020 09:36
Рубрика: Власть

Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае

Текст: Артем Красиков (Хабаровск)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегятрев предложил снизить для жителей тарифы на все виды услуг ЖКХ, сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Михаил Дегтярев рассказал о своих планах на посту главы Хабаровского края

Как отметил на совещании по вопросам ЖКХ и.о. главы Солнечного района Евгений Чаплыгин, из-за долгов потребителей образовалась большая задолженность за газ.

"Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих, поэтому и появились долги. Надо обратиться за дополнительной дотацией. В 2018 году край занял 72 место из 85 по доле расходов населения за услуги ЖКХ", - заявил Михаил Дегтярев.

Необходимо решить вопрос через обращения в федеральный центр субсидирования, отметил новый глава.

Как уточнил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, снизить тарифы предполагается для малообеспеченных граждан.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Регулирование тарифов в ЖКХ

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