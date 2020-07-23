Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегятрев предложил снизить для жителей тарифы на все виды услуг ЖКХ, сообщает РИА Новости.

Как отметил на совещании по вопросам ЖКХ и.о. главы Солнечного района Евгений Чаплыгин, из-за долгов потребителей образовалась большая задолженность за газ.

"Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих, поэтому и появились долги. Надо обратиться за дополнительной дотацией. В 2018 году край занял 72 место из 85 по доле расходов населения за услуги ЖКХ", - заявил Михаил Дегтярев.

Необходимо решить вопрос через обращения в федеральный центр субсидирования, отметил новый глава.

Как уточнил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, снизить тарифы предполагается для малообеспеченных граждан.