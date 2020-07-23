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23.07.2020 05:03
Рубрика: Происшествия

На камчатском вулкане нашли тело туриста с отказавшими ногами

Текст: Анна Бондаренко

В четверг утром на Ключевском вулкане спасатели обнаружили тело туриста. Сейчас погибшего спускают вниз, сказали "РГ" в пресс-службе Главка МЧС РФ по Камчатскому краю.

Как отметили в ведомстве, утром 22 июля спасатели поднялись к штурмовому лагерю, расположенному на высоте 3450 метров, и оттуда, уже ночью поднялись к палатке с туристом.

Предыдущая попытка спасти человека была предпринята 20-21 июля, но из-за метели спасателям пришлось вернуться в базовый лагерь, расположенный на высоте 2500 метров.

Фото: iStock
На камчатском вулкане Вилючинском пропал турист

Напомним, 6 июля к спасателям обратился мужчина, который рассказал, что вместе со своим другом совершал восхождение на Ключевской вулкан. На северном склоне, в двухстах метрах от кратера, у его товарища, предположительно, из-за горной болезни, отказали ноги.

На следующее утро после получения информации из Петропавловска-Камчатского в поселок Ключи, который находится примерно в 30 километрах от исполина, на высокопроходимом автомобиле "Урал" приехали сотрудники поисково-спасательного отряда краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС. На высоте 2000 метров они нашли заявителя. Его передали медикам, и они на вертолете доставили мужчину в краевой центр. Группа из 14 человек продолжила восхождение и поиск второго альпиниста. Через некоторое время операцию приостановили: на вершине вулкана начал таять ледник, вниз по склону сходили селевые потоки и обрушивались мощные камнепады.

Было предпринято несколько попыток высадить десантную группу возле кратера вулкана, рядом с пострадавшим, но этому помешали погода и парогазовые выбросы.

15 июля на Камчатку даже приехали альпинисты из Владивостока, коллеги пострадавшего, которые присоединились к спасателям, после чего операция возобновилась.

Справка "РГ"

Ключевской вулкан - самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Его высота более 4750 метров. В ноябре 2019 года началось вершинное извержение вулкана, в апреле из кратера стала изливаться лава.

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