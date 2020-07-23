Песков оценил первые дни работы Дегтярева

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики. Об этом заявили в Кремле.

"Дегтярев всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных проблем, которые требуют срочного решения для обеспечения функционирования хозяйства и экономики региона", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Этим в первоочередном порядке и занимается исполняющий обязанности", - добавил Песков. "От общения с гражданами никто не отказывается", - заверил он.