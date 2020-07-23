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23.07.2020 03:44
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье СК начал проверку после ДТП с маршруткой

Текст: Юлия Гарднер

Следователи СУ СКР по забайкальскому краю начали доследственную проверку по факту ДТП с маршруткой в Чите, которое произошло 20 июля.

Тогда на перекрестке улиц Амурская-Ленинградская столкнулись Fiat Ducato и Toyota Probox. Из-за удара фургон перевернулся. В результате ДТП госпитализированы шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.

В КБР шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

В рамках проверки следователи проверят документы, регламентирующие работу маршрутного такси и водителя.

"Будут также изучены документация, регламентирующая маршрут, предрейсовые процедуры, диагностику транспортного средства и контроль его технического состояния", - сообщает пресс-служа краевого следственного управления.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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