Еще два сотрудника нижегородского ГУФСИН задержаны по уголовному делу

Сегодня были задержаны еще два фигуранта уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Напомним, 10 июля стало известно о задержании заместителя начальника регионального ГУФСИН и начальника отдела организации оплаты труда. Их подозревают в том, что они требовали от подчиненных отдавать им часть начисленных денежных премий.

Сегодня задержали главного экономиста ГУФСИН и начальника финансово-экономического отдела. Противоправная деятельность сотрудников была выявлена в ходе прокурорской проверки, а также оперативно-розыскных мероприятий УФСБ по Нижегородской области.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") продолжается.