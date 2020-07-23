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23.07.2020 07:39

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Как режим ограничений повлиял на рынок готового бизнеса в Сибири
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 161(8215)
Вынужденный простой из-за коронавируса ощутимо повлиял на деловую активность. В целом, по данным экспертов, во втором квартале этого года спрос на готовый бизнес в Омске снизился на сорок процентов. На фоне падения спроса в отдельных сегментах резко увеличивается предложение.
Иногда, чтобы сохранить доходы предприятия, мастерства и ловкости рук недостаточно. Фото: Татьяна Кравченко Иногда, чтобы сохранить доходы предприятия, мастерства и ловкости рук недостаточно. Фото: Татьяна Кравченко
Иногда, чтобы сохранить доходы предприятия, мастерства и ловкости рук недостаточно. Фото: Татьяна Кравченко

- Рост омских предложений в сфере готового бизнеса, ориентированного на досуг, составил 51 процент, на общепит - 41 процент. Эти отрасли оказались наиболее уязвимыми во время самоизоляции, предприятия потеряли выручку, - пояснила "РГ" пресс-секретарь портала бесплатных объявлений "Авито" Дарья Горбатюк. - Некоторым пришлось распродавать оборудование. И теперь при покупке такого бизнеса потребуются дополнительные вложения.

Сегодня на продажу выставлены десятки объектов - пивные пабы, столовые, бары. За 300-500 тысяч рублей в Омске можно купить шашлычную, расположенную в бойком месте, за 400-900 тысяч - кофейню. После двадцати лет работы владельцы выставили на продажу популярный ресторан в центре города. Та же участь постигла и сеть суши-кафе.

Как изменились цены на готовый бизнес за время карантина

- Заведения общественного питания оказались в зоне особого риска. Приходится минимизировать расходы - кредиты нужно отдавать, - говорят рестораторы. - Сейчас думаем, как быть дальше. Возможно, сделаем ставку на развитие продовольственных сетей.

Последствия ограничений сказались и на популярных сетевых фаст-фудах.

- Даже теперь, когда снят режим самоизоляции, мы их ощущаем, - признаются предприниматели. - Посетители не хотят носить маски, соблюдать дистанцию, ждать свободного столика, стоя в очереди на улице. И уходят. А мы теряем прибыль.

При этом продать готовый бизнес становится сложнее. По данным "Авито", общий спрос на этот сегмент в Омске упал на 33 процента, а цены выросли на 41 процент.

- Некоторые предприятия и раньше продавались годами, а теперь, когда покупательская способность упала, ситуация осложнилась, - считает гендиректор омского центра деловой недвижимости "Навигатор" Евгений Щербаков. - Сейчас, делая покупку, следует как можно скрупулезнее разбираться в деталях. Выяснять наличие и размер долгов, условия аренды, легальность бизнеса, рыночную стоимость оборудования. Даже за самыми выгодными, на первый взгляд, предложениями может скрываться компания с ушедшими в минус доходами. А продажа готового бизнеса нередко продиктована желанием продавца переложить финансовые проблемы на чужие плечи.

Но если в начале весны топ-лист предложений о продаже готового бизнеса возглавляли предприятия сферы услуг и питания, то теперь его пополнили и более солидные производства. Сегодня за восемь миллионов рублей в черте Омска можно купить молочный завод, за четыре миллиона - действующий швейный цех с оборудованием и поточной линией. Выставлена на продажу фабрика утеплителей (54 миллиона рублей). По цене менее одного миллиона рублей продают производства пищевого оборудования, мебели, автохимии, мастерскую сувениров, пекарни. За полмиллиона рублей можно стать владельцем клуба виртуальной реальности, за 250 тысяч - школы блогеров. Плюс десятки объявлений о продаже СТО, шиномонтажек, автомоек, торговых павильонов.

Тем временем покупателей больше интересуют другие сферы, в частности, строительные компании. В Барнауле и Новосибирске спрос в этом сегменте вырос на 39 процентов, Омске - на 33, Красноярске - на 17 процентов. Омичи и барнаульцы активнее, чем в предыдущем квартале, интересовались приобретением интернет-магазинов (рост 30 и 15 процентов соответственно).

Любопытно, что ситуация в разных регионах Сибири порой кардинально отличается. Например, в Новосибирской области на 60 процентов стало больше желающих приобрести предприятия сельскохозяйственного профиля, а Омске, напротив, спрос на них упал на 15 процентов.

Как рестораны планируют выживать после пандемии

Что касается цен на готовый бизнес, то они растут повсеместно.

- Во втором квартале средняя стоимость готового бизнеса в стране увеличилась на 52 процента, а по сравнению с прошлым годом - выросла более чем в два раза, составив почти четырнадцать миллионов рублей. Такой скачок объясняется тем, что на продажу выставлено множество дорогостоящих предприятий, - поясняет Дарья Горбатюк. - Самые дорогие компании продавали в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени, а также в Новосибирске, где средняя цена готового бизнеса выросла на 62 процента - до десяти миллионов рублей. В Омске она увеличилась на 41 процент и составила 4,8 миллиона.

Меры антикризисной поддержки предпринимателей

На 2021 год перенесен срок введения обязательной маркировки молочной продукции.

С 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года отложена обязательная переустановка российского ПО на сложные технические устройства.

Отменены весовые ограничения для грузового транспорта, перевозящего товары первой необходимости.

Отменены штрафы и пени по неисполненным в 2020 году госконтрактам.

Введена шестимесячная отсрочка платежей по кредитным договорам, заключенным до 3 апреля 2020 года.

Организовано льготное кредитование под ноль процентов на поддержание и сохранение занятости.

Приняты субсидии на заработную плату из расчета одного МРОТ на сохраненное рабочее место в месяц.

Введены налоговые каникулы для предприятий, пострадавших от кризиса.

Губернаторам даны полномочия по внесению федеральным, региональным и местным контролерам предложений об отмене плановых проверок предприятий, оказавшихся в сложном положении.

В регионах Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Омская область Омск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Алтайский край Барнаул СФО Красноярский край Красноярск

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