Кемеровская компания пытается создать в городе инфраструктуру для цивилизованного сбора отходов из стекла. Однако результаты по-прежнему оставляют желать лучшего.

О Дмитрии Тарханове, занявшемся "стеклосборочным" бизнесом два года назад, "РГ" писала в 2019-м. Тогда предприниматель, наладив прием вторсырья в пункте на улице Свободы, только начинал искать пути взаимодействия с управляющими компаниями. Без их помощи невозможно обеспечить бесперебойное поступление отходов, которые затем отправляют на переработку. Прошел год, но заметных сдвигов в "стеклянном" деле так и нет.

- Устанавливаем контейнеры по городу точечно, исходя из материальных и логистических возможностей. У нас восемнадцать контейнеров - в Центральном, Заводском и Ленинском районах. Хотя еще недавно было больше, - рассказал предприниматель.

Одна из управляющих компаний, с которой "Стекляшкин" начал сотрудничать в ноябре прошлого года, от его услуг отказалась. Нет, жители собирали отходы активно, как говорится, точка была "жирная". Просто однажды кому-то из чиновников не понравился внешний вид контейнеров, и УК потребовала убрать их в срочном порядке. А три других, установленных возле общежитий в другом районе города, попросту кто-то украл. Кроме того, зимой контейнеры регулярно ломают, пытаясь зачем-то сдвинуть их, накрепко примерзших к площадкам, с места.

Договориться с коммунальщиками непросто. Недавно установку контейнеров для сбора стекла у себя во дворе инициировали жильцы домов NN 79 и 81 по улице Инициативной в Кировском районе. "Стекляшкин" получил предложение от директора районного жилищного треста - установить там один-единственный контейнер.

- Я ответил, что сотрудничать мы сможем, если трест приобретет у нас не один, а от десяти до двадцати контейнеров (цену мы готовы снизить, а товарный вид улучшить), бесплатно их привезем, установим, куда скажут, и будем бесплатно обслуживать по предварительному звонку, - пояснил предприниматель. - А гонять на правый берег машину, которую нам придется заказывать на стороне, ради одного контейнера нет смысла.

Но эти условия не устроили жилищный трест. Дмитрий пока не сдается: чтобы продолжать бизнес, взял кредит. А в пункте на улице Свободы принимают не только стекло, но и жестяные банки из-под консервов и пива, а также аэрозольные баллончики и макулатуру. Правда, сдатчиков (в основном это физические лица) больше не становится. Несмотря на наличие законодательства, предписывающего вторсырье собирать и перерабатывать, а не закапывать в землю. Штрафы за такие нарушения для юрлиц - до ста тысяч рублей. Только закон, увы, не соблюдается, и ответственность за это никто не несет.

- Если дальше так пойдет, то лет через восемь места на мусорных полигонах не останется, - полагает Тарханов. - Потому я и стучусь во все инстанции, включая Роспотребнадзор и администрацию города. Последняя относится ко мне лояльно. Но и только.

В прошлом году "Стекляшкину" позвонили из администрации Кировского района, где закрылся единственный пункт приема стеклотары, и предложили эту нишу занять. В ответ предприниматель попросил предоставить ему в аренду какой-нибудь подвальчик на льготных условиях. Но ответа так и не дождался.