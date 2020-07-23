Хабиб Нурмагомедов оставил трогательное сообщение в память об отце

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти своего отца.

Памяти Абдулманапа Нурмагомедова, своего отца и тренера, боец посвятил сообщение в Instagram. В нем Хабиб Нурмагомедов отметил, что всему, чему научился в жизни, он обязан отцу.

"Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной", - написал Нурмагомедов.

Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни в возрасте 57 лет 3 июля. С конца апреля он болел коронавирусом, его организм так и не смог справиться с вызванными COVID-19 осложнениями. Свои соболезнования в связи с его смертью высказали президент России Владимир Путин, а также многие другие известные люди.