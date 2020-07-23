Петербургский концертный марафон ко Дню ВМФ покажут по ТВ и онлайн

Большой концертный марафон "Под Андреевским флагом", который традиционно проходит в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ России, в этом году состоится в режиме онлайн. Увидеть его смогут все желающие, вне зависимости от того, где они находятся.

Общедоступные трансляции будут организованы с 14.00 26 июля на нескольких ресурсах. Так, прямые включения и трансляцию выступлений артистов можно будет смотреть в официальной группе Комитета по культуре Санкт-Петербурга, а также в эфире, на сайте и в социальных сетях телеканала "Санкт-Петербург". Полная прямая трансляция всех без исключения событий музыкального праздника состоится на общероссийском канале "Всё ТВ" цифрового видеосервиса Wink (бесплатно и без регистрации).

- Концертный марафон на канале "Всё ТВ" в 14.30 откроют выступления ведущих музыкальных коллективов Вооруженных Сил России, - рассказывают в оргкомитете "Под Андреевским флагом". - С праздником Петербург поздравит Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России. Затем на сцену выйдет Ансамбль песни и пляски Западного военного округа. Завершит дневную часть марафона выступление крупнейшего художественного коллектива страны - легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Насыщенный график не позволяет ансамблю быть частым гостем в Петербурге, но в этот день он исполнит для зрителей онлайн-концерта любимые поколениями песни. Трансляция концертного сета Ансамбля имени Александрова начнется в 16.00.

В вечернем отделении марафона поздравительную вахту в честь Дня ВМФ России примут рок-музыканты. Начнут Сергей Чиграков и группа "Чиж и Ко" - в 17.30 они выступят с программой супер-хитов. А в финале марафона, в 19.30, зрителей ждет встреча с Гариком Сукачевым.

Для всех, кто не сможет присоединиться к трансляции, концертные номера позже будут выложены в сети для бесплатного просмотра.

Кстати

Помимо выступлений артистов, на протяжении всего дня зрителей онлайн-марафона "Под Андреевским флагом" ждут рассказы о героических судьбах четырех российских флотов, о героях морских сражений и боевых кораблях, истории возведения морских крепостей - от Кронштадта до Владивостока.