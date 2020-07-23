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23.07.2020 14:35
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти завели дело после повреждения памятника на Дороге жизни

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба СКР по Ленинградской области Фото: Пресс-служба СКР по Ленинградской области
Фото: Пресс-служба СКР по Ленинградской области

Следственный отдел по городу Бокситогорску возбудил уголовное дело по факту повреждения памятника времен Великой Отечественной войны - знаменитой полуторки. Она установлена в поселке Подборовье. Дело возбудили по статье 243 УК РФ - уничтожение и повреждение объектов культурного наследия, сообщила в четверг пресс-служба регионального Следкома.

Фото: Пресс-служба СПбГУ
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"РГ" уже писала о том, что неизвестные вандалы выбили стекла в машине-памятнике, помяли крышу и двери.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Все повреждения специалисты зафиксировали, а также собрали объекты, оставленные злоумышленниками.

Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются причины и условия, которые поспособствовали совершению акта вандализма

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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