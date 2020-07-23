Мэр Краснодара рассказал о формате школьных линеек 1 сентября

В мэрии Краснодара планируют провести школьные линейки 1 сентября в обычном режиме, собрав детей в самих учебных учреждениях, а не удаленно. Об этом глава Краснодара в четверг рассказал на традиционном пресс-брифинге с журналистами городских, краевых и федеральных СМИ.

"Если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, то в наших планах провести школьные линейки в обычном формате, а не удаленно on-line, - сказал мэр Краснодара. - Возможно, с определенными ограничениями. Например, не все классы одновременно соберут на построение, как это было раньше. Возможно, отдельная линейка будет для первоклашек, отдельная - для одиннадцатиклассников".

Глава Краснодара отметил, что все мероприятия будут проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и соблюдением выданных предписаний, в том числе масочного режима. Сейчас, по его словам, полностью готовы и ожидают госэкспертизы проекты еще 24 новых школ. Мэрия планирует их построить в ближайшие несколько лет. Всего же Краснодару требуется еще 60 школ для того, чтобы полностью решить проблемы с доступностью образования и графиком обучения школьников в одну смену.

Говоря о влиянии пандемии коронавируса на экономику города, мэр отметил, что бюджет Краснодара не досчитается в этом году порядка двух миллиардов рублей. Это произошло из-за приостановки работы многих предприятий во время карантина. Если казне не будет хватать средств, администрация краевой столицы может прибегнуть к займу в банках.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Краснодара сказал, как мэрия планирует решать одну из самых злободневных проблем мегаполиса - потопов после ливней.

"Эти дожди в гидрометцентре называют "залповыми", - отметил Евгений Первышов. - Когда за два часа выпадает месячная норма осадков. Последнее время для города это большая проблема и целые улицы иногда остаются затопленными. Мы будем заниматься модернизацией ливневой канализации, увеличивать диаметр труб.".

Глава Краснодара также отметил, что на полную модернизацию системы коллекторов города требуется порядка 30 миллиардов рублей. Эту сумму планируется получить в течение нескольких лет из разных бюджетов с помощью череды траншей.