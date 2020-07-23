В Крыму льготникам-пассажирам электричек оформят бесконтактные карты

В Республике Крым оператор пригородных железнодорожных перевозок ЮППК предложила федеральным категориям льготников для удобства оформить бесконтактные пластиковые карты.

- Для улучшения качества обслуживания в пригородных поездах с 1 августа 2020 года организован проезд льготных категорий граждан с использованием бесконтактных пластиковых карт, - пояснили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. - Оформление и выдача карт будет производиться бесплатно по заявлению пассажира. Пластиковая карта даст пассажирам право на бесплатный проезд при предъявлении самой карты и любого документа с фотографией, позволяющего однозначно идентифицировать его личность.

Для получения карты надо заполнить бланк письменного заявления, к которому будет необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность, справку от Пенсионного фонда, подтверждающую право гражданина на бесплатный проезд, а также фотографию формата три на четыре сантиметра. Пакет документов необходимо передать в пригородные билетные кассы, операторы которых по телефону сообщат клиенту о готовности транспортной карты.

Напомним, в Крыму завершено обновление парка пригородных поездов. Пассажиров перевозят 16 новых единиц подвижного состава серии РА-3, ЭП2Д "Крымской железной дороги", а также шесть поездов серии РА-2 и ЭД4М "Южной пригородной пассажирской компании". С начала года ЮППК, в маршрутной сети которой 10 направлений, перевезла свыше миллиона пассажиров.