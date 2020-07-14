В Крыму завершили обновление парка пригородных поездов

С 15 июля все пригородные железнодорожные перевозки на Крымской железной дороге будут осуществлять исключительно новые электропоезда и рельсобусы. Тем самым по поручению президента РФ Владимира Путина на КЖД завершилось обновление подвижного состава, задействованного в пригородных перевозках по территории РК и Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Пассажиров будут перевозить 16 новых единиц подвижного состава серии РА-3, ЭП2Д, принадлежащих "Крымской железной дороге", а также шесть поездов серии РА-2 и ЭД4М "Южной пригородной пассажирской компании". Вся техника прошла необходимое техническое обслуживание и обкатку.

- На электрифицированных участках между станциями Севастополь, Симферополь, Джанкой, Соленое Озеро, Евпатория начнут курсировать новые комфортабельные электропоезда серии ЭП2Д и ЭД4М, - уточнили на КЖД. - Они выйдут на линии вместо устаревших электропоездов серии ЭР2К 1976-1980 годов выпуска. На маршруте Керчь - Анапа, Анапа - Феодосия задействованы рельсобусы РА-2. На маршрутах Джанкой - Керчь, Армянск - Феодосия, Симферополь - Феодосия - рельсовые автобусы серии РА-3, состоящие из двух или трех вагонов. Они заменят пассажирские вагоны с тепловозной тягой.

Новые поезда отличаются повышенным комфортом, меньшей шумностью и высокой скоростью движения. В их вагонах - удобные сидения, работает система кондиционирования воздуха и туалеты.

- Замена подвижного состава позволила увеличить скорость движения пригородных поездов, сократить общее время в пути маршрутов, занимавших более пяти часов, а также назначить дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров без увеличения времени в пути, - сказал генеральный директор ЮППК Алексей Ильиных.

Три из шести поездов экспресс-маршрутов Севастополь - Евпатория будут делать остановки на станции Остряково. А четыре из шести экспрессов Симферополь - Феодосия будут останавливаться на станциях Ефремовская, Краснопартизанская, Азовская и разъезд 30-й километр.

Напомним, рельсовые автобусы Керчь-Анапа, приостановленные из-за распространения коронавируса в конце марта, возобновили поездки с 1 июля. С этой же даты запущены пригородные поезда по новому экспресс-маршруту Севастополь-Евпатория.