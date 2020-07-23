В Крыму стройки ФЦП поручат контролировать федеральной структуре

Федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой" будет контролировать возведение большинства объектов в рамках федеральной целевой программы развития РК и Севастополя. В свою очередь, власти региона создадут списки недобросовестных подрядчиков, срывающих сроки строительства и введения в эксплуатацию объектов. Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил на совещании, посвященном развитию строительной отрасли.

ФАУ "РосКапСтрой" создано в 2016 году приказом Минстроя России и выполняет функцию технического заказчика и строительного контроля при возведении и реконструкции объектов за счет средств федерального бюджета. В мае 2020 года "РосКапСтрой" уже провел в Крыму повышение квалификации республиканских госзаказчиков, которым детально рассказали об ответственности должностных лиц за срыв договорных обязательств и сроков строительства капитального строительства.

- У нас большинство объектов будет контролировать "РосКапСтрой", - заявил Аксенов. - Это федеральная структура, и никаких возражений у нас нет - мы только за. Свежему взгляду на вещи и контролю мы всегда только рады.

По словам Аксенова, до конца июля все подрядные организации, выбранные для возведения объектов ФЦП, должны заключить контракты и начать строительные работы на объектах. За качество и сроки ввода в эксплуатацию в первую очередь отвечает министерство строительства и архитектуры РК.

- Но контроль за работой подрядчиков, а именно - необходимым количеством рабочих и строительной техники - должен осуществляться регулярно, - отметил Аксенов. - Если подрядчик не выводит на объект людей и технику, то в этот же день должен быть составлен акт, и написана служебная записка о том, что работы не ведутся. Контроль необходимо выполнять каждый день.

А вот подрядные организации, неоднократно срывающие сроки выполнения работ, не должны быть допущены к заключению новых государственных контрактов как в Крыму, так и на территории РФ.

- Нужно составить "черные списки" подрядчиков, - предложил глава региона. - Мы принимаем обоснованные решения и понимаем, что такие меры предпринимаются только после неоднократного обмана. Соответственно, такой подрядчик не должен быть допущен ни к процедурам, ни к торгам на территории Крыма. Также данные о недобросовестных подрядчиках необходимо передавать в информационную базу Минстроя РФ. Репутация обманщиков в данной ситуации должна быть известна всем.

Сегодня в единый перечень и план-графики строительных работ в рамках различных республиканских и федеральных программ включены 1717 объектов. Также заключены прямые контракты на возведение 356 объектов. Из 732 объектов, возводимых в Крыму в рамках Федеральной целевой программы развития республики и Региональной адресной инвестиционной программы, 44 отстают от графиков.

ФЦП развития Крыма и Севастополя продлевается до 2024 года, а ее финансирование увеличивается на треть - до 1,256 триллиона рублей.