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23.07.2020 10:31
Рубрика: Экономика

В Сочи рейсы лайнера "Князь Владимир" отменили до 16 августа

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Компания "Черноморские круизы" Фото: Компания "Черноморские круизы"
Фото: Компания "Черноморские круизы"

Три рейса круизного лайнера "Князь Владимир" из Сочи по Черному морю, запланированные на 26 июля, 2 и 9 августа, отменены. По рейсу на 16 августа решение будет принято 5 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании "Черноморские круизы".

Фото: Ирина Штольба
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Уточняется, что рейсы отменены из-за продления губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым режима повышенной готовности до 3 августа.

Теплоход должен был возобновить навигацию 19 июля, но к этой дате компания-судовладелец не получила санитарного свидетельства.

Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха.

Напомним, круизное сообщение между Краснодарским краем и Крымом компания "Черноморские круизы" возобновила в 2017 году по поручению президента страны. Лайнер "Князь Владимир" специально приобрели для проведения круизов на этой морской линии, соединяющей российские порты.

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