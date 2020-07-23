В Сочи рейсы лайнера "Князь Владимир" отменили до 16 августа

Три рейса круизного лайнера "Князь Владимир" из Сочи по Черному морю, запланированные на 26 июля, 2 и 9 августа, отменены. По рейсу на 16 августа решение будет принято 5 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании "Черноморские круизы".

Уточняется, что рейсы отменены из-за продления губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым режима повышенной готовности до 3 августа.

Теплоход должен был возобновить навигацию 19 июля, но к этой дате компания-судовладелец не получила санитарного свидетельства.

Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха.

Напомним, круизное сообщение между Краснодарским краем и Крымом компания "Черноморские круизы" возобновила в 2017 году по поручению президента страны. Лайнер "Князь Владимир" специально приобрели для проведения круизов на этой морской линии, соединяющей российские порты.