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23.07.2020 10:42
Рубрика: Происшествия

Кондитер с Ямала отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"

Текст: Екатерина Призова

Суд частично прекратил правовую охрану принадлежащего Алле Пугачевой товарного знака "Кристина" после иска, поданного предпринимательницей из Нового Уренгоя.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Иск удовлетворить полностью", - приводит РИА Новости информацию из картотеки арбитражных дел.

Онлайн-заседание состоялось сегодня, и какие-либо его подробности пока не известны.

Жительница ямальского города Кристина Мартиросян владеет фирмой, которая специализируется на пирогах, тортах и пирожных. Названо предприятие в честь его хозяйки. Женщина захотела узаконить бренд, который принадлежит примадонне отечественной эстрады, для чего и подала иск в марте этого года.

По словам кондитера, это была "маленькая просьба к Алле Борисовне, ничего серьезного".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Персона: Алла Пугачева

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