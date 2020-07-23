Кондитер с Ямала отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"

Суд частично прекратил правовую охрану принадлежащего Алле Пугачевой товарного знака "Кристина" после иска, поданного предпринимательницей из Нового Уренгоя.

"Иск удовлетворить полностью", - приводит РИА Новости информацию из картотеки арбитражных дел.

Онлайн-заседание состоялось сегодня, и какие-либо его подробности пока не известны.

Жительница ямальского города Кристина Мартиросян владеет фирмой, которая специализируется на пирогах, тортах и пирожных. Названо предприятие в честь его хозяйки. Женщина захотела узаконить бренд, который принадлежит примадонне отечественной эстрады, для чего и подала иск в марте этого года.

По словам кондитера, это была "маленькая просьба к Алле Борисовне, ничего серьезного".