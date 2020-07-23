Новости

Баскетболист "Химок" Тимма сделал предложение Седоковой 12:48
Лукашенко сформулировал ключевую задачу для органов власти 12:42
КДК РФС засчитал "Сочи" второе техническое поражение 12:39
Мишустин рассказал о своей борьбе с коронавирусом и поблагодарил врачей 12:36
Море спецэффектов: вышел новый трейлер "Вратаря Галактики" 12:35
В КЧР обнаружено тело утонувшего в канале сотрудника МЧС 12:33
В Карелии ужесточили ряд ограничений из-за COVID-19 12:31
Сбербанк сообщил об исчерпанном эффекте отложенного спроса в России 12:30
Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса 12:27
Вышел трейлер семейного фантастического фильма "Вратарь Галактики" 12:25
Мишустин: Экономика России сохраняет стабильность 12:23
Количество неоплаченных проездов по платным трассам сократилось в 30 раз 12:19
Гранат и еще четыре футболиста покинули "Рубин" 12:17
Петербургский концертный марафон ко Дню ВМФ покажут по ТВ и онлайн 12:17
Mitsubishi прекращает производство Pajero 12:14
Собянин рассказал о перспективах Московского НПЗ 12:12
Еще два сотрудника нижегородского ГУФСИН задержаны по уголовному делу 12:10
Ширвиндт объяснил, почему Добронравов ушел из Театра сатиры 12:09
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского 12:08
В Карелии девятилетняя девочка погибла в ДТП 12:08
На Урале суд отменил залог для директора "Титановой долины" 11:54
Мишустин рассказал о своем желании стать врачом 11:47
Найден способ "видеть" кожей 11:44
В Москве обокрали актрису из "Адвоката" Алису Рыжову 11:43
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 11:54
Рубрика: Происшествия

На Урале суд отменил залог для директора "Титановой долины"

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Директора "Титановой долины" Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова отправили под домашний арест.

Дело бывшего и.о. замглавы Хакасии о взятке направили в суд

Топ-менеджера, подозреваемого в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), должны были отпустить по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга под залог в 2,5 миллиона рублей. Но суд изменил меру пресечения. Также залог в полтора миллиона рублей отменили и бывшему чиновнику, которому вменяют пособничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По месту проживания Шилиманов и Кызласов будут находиться 2 месяца 25 дней, до 17 октября 2020 года. Им запретили общаться с участниками по уголовному делу, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, кроме некоторых исключений. Например, можно общаться со следователем и вызывать экстренные службы. Залог будет возвращен.

Ранее "РГ" сообщала, что Кызласова задержали в феврале 2020 года, после того, как ему передали от подрядчика некий сверток. На следующий день задержали и бывшего замминистра Шилиманова: ему инкриминируется пособничество во взяточничестве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса
Гражданское оружие будут отслеживать виртуально
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина