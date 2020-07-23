На Урале суд отменил залог для директора "Титановой долины"

Директора "Титановой долины" Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова отправили под домашний арест.

Топ-менеджера, подозреваемого в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), должны были отпустить по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга под залог в 2,5 миллиона рублей. Но суд изменил меру пресечения. Также залог в полтора миллиона рублей отменили и бывшему чиновнику, которому вменяют пособничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По месту проживания Шилиманов и Кызласов будут находиться 2 месяца 25 дней, до 17 октября 2020 года. Им запретили общаться с участниками по уголовному делу, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, кроме некоторых исключений. Например, можно общаться со следователем и вызывать экстренные службы. Залог будет возвращен.

Ранее "РГ" сообщала, что Кызласова задержали в феврале 2020 года, после того, как ему передали от подрядчика некий сверток. На следующий день задержали и бывшего замминистра Шилиманова: ему инкриминируется пособничество во взяточничестве.