Новости

Кадыров объяснил происхождение его фото с двумя пулеметами 18:52
Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации 18:44
Porsche и Volkswagen отзывают автомобили в России 18:40
Захарова: США не предоставляют РФ список заключенных россиян 18:35
Блогер разобрал самый дорогой УАЗ "Патриот". Качество удивило 18:20
Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора 18:16
Северный флот покажет в День ВМФ всплытие подлодки и высадку морпехов 17:58
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта 17:47
"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с Байконура 17:38
Более миллиона предпенсионеров воспользовались льготами в этом году 17:36
В СК опровергли информацию об ошибочном обыске в Калининграде 17:30
В Прикамье завели дело по факту разлива нефти 17:29
Власти Петербурга хотят найти компромисс для "авторских баров" 17:24
Депутат МГД Орлов: Более 40 км тоннелей московского метро будет проложено в 2020 году 17:24
Москвич за бракованный BMW взыскал с дилера почти 3 млн рублей сверх цены 17:22
Ушел из жизни известный кубанский фотограф Петр Янель 17:19
В Минске выразили уверенность в высоких результатах на "АрМИ-2020" 17:18
В Смоленске осудили главаря "золотой банды" 17:16
Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров 17:02
Фигурантов дела о пытках в ярославской колонии отправили домой 16:53
СК не подтвердил наличие у Мизулиной двойного гражданства 16:45
Археологи определили, что заселение Америки произошло 33 тысячи лет назад 16:45
У посольства США в Иерусалиме раскопали огромный царский комплекс 16:43
Полиция Полтавы: Захвативший полицейского мужчина освободил заложника 16:41
Футболист Тарасов прокомментировал информацию о дебоше в самолете 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Росгвардейцам утвердили слова присяги. Полный текст публикует "Российская газета". Этот документ - поправка в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Он был принят Государственной Думой 7 июля, одобрен Советом Федераций 15 июля и подписан Президентом России 20 июля. Текст присяги, в общем-то, не особо отличается от всех остальных подобных текстов. В нем есть обещания служить России и ее народу, защищать государство.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Но самое главное - присяга начинается с клятвы соблюдать и защищать конституционные права граждан. Наверное, для тех сотрудников и военнослужащих, которые обеспечивают не только и не столько защиту страны от внешней агрессии, а противостоят уголовной преступности и терроризму, это очень важно.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Госдума приняла закон об обязанности росгвардейцев представляться

Ведь не секрет, что во время массовых мероприятий, которые не всегда заканчиваются мирно, звучат взаимные обвинения в нарушении прав человека и законности.

Есть и обвинения в превышении служебных полномочий, которые влекут служебные разбирательства. Бывает, что такие внутренние расследования оказываются далеко не в пользу сотрудников и даже выливаются в уголовные дела.

Поэтому, чтобы сразу расставить по местам приоритеты, законодатели и руководство страны решили четко обозначить, что должна защищать Росгвардия - права сограждан.

В документе есть один очень показательный пункт. Присягу должен принять каждый, кто впервые вступает в ряды национальной гвардии России. То есть неважно, где ты служил до этого и какую клятву давал. Росгвардейская присяга не отменяет прежние обязательства гражданина, сотрудника и военнослужащего России. Но при этом налагает новые обязанности.

В Москве Росгвардия взяла под контроль 310 тысяч владельцев оружия

Кстати, в советское время была всего одна присяга на всех - общевоинская. Более того, даже уставы для всех силовиков были одни - общевоинские. Да, были и корпоративные "торжественные обещания" - клятва Гиппократа, кодексы чести судей и представителей других важных государственных профессий. Такие обязательства были у партийных работников, комсомольцев и даже пионеров.

Но только нарушение общевоинской присяги, утвержденной правительством, влекло за собой уголовную ответственность, а не просто общественное или корпоративное порицание. С присягой Росгвардии, утвержденной главой государства, все будет иначе. И защита конституционных прав граждан, прописанная в первых строках, не должна стать пустым звуком.

Власть Безопасность Правительство Росгвардия Создание в России Нацгвардии Комментарии к документам

Главное сегодня

Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total
"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с Байконура
Полиция Полтавы: Захвативший полицейского мужчина освободил заложника
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов