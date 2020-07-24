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24 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)

Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 235-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и статью 44 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159; 2018, N 31, ст. 4853; 2020, N 12, ст. 1656) дополнить статьей 242 следующего содержания:

"Статья 242. Присяга сотрудника войск национальной гвардии

1. Сотрудник, впервые поступивший на службу в войска национальной гвардии, приводится к Присяге сотрудника войск национальной гвардии. Приведение к Присяге осуществляется в торжественной обстановке перед Государственным флагом Российской Федерации.

2. Текст Присяги сотрудника войск национальной гвардии:

"Я (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в войска национальной гвардии, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!

Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии:

уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;

быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью;

достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.

Служу России, служу Закону!"

3. Порядок приведения к Присяге сотрудника войск национальной гвардии устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.".

Статья 2

В части 1 статьи 44 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 50, ст. 7562; 2019, N 23, ст. 2910) слова "статьи 76" заменить словами "статей 28, 76".

Президент Российской Федерации В. Путин