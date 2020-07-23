Россияне стали меньше доверять искусственному интеллекту из-за пандемии

В преддверии форума "Искусственный интеллект", который пройдет 24 июля, аналитический центр Университета "Синергия" узнал отношение россиян к искусственному интеллекту (ИИ) и внедрению его в различные сферы жизни. В исследовании приняли участие свыше 2,3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Согласно полученным данным, 20% респондентов объясняют свое негативное отношение к ИИ из-за ряда опасений. В первую очередь, они беспокоятся об утечке персональной информации и нарушении личного пространства. Эти тенденции стали набирать большие обороты в связи с повсеместным внедрением технологий искусственного интеллекта в период пандемии. Также опрошенные переживают из-за технических сбоев и непредсказуемости развития ИИ. К примеру, в январе текущего года количество людей, не доверяющих ИИ, составляло 12%.

Исследование также показало, что в основном респонденты относятся к развитию и внедрению ИИ положительно или нейтрально. 42% опрошенных выразили заинтересованность ИИ, 27% - нейтральное отношение, 11% - неосведомленность и другие эмоции.

Спикер форума "Искусственный интеллект", директор по научным исследованиям компании Neuromation, зав. Лабораторией искусственного интеллекта ПОМИ РАН Сергей Николенко убежден, что опасения людей считаются абсолютно нормальными и ничего специально делать с этим не нужно.

"Каждая новая технология вызывает сомнения, и искусственный интеллект здесь, кстати, я бы не рассматривал как технологию, а скорее, как реальный и потенциальный источник многих технологий, которые входят и будут входить в нашу жизнь каждый год. Но когда оказывается, что новые самобеглые коляски совсем не такие уж страшные, а заботиться о них куда проще, чем о лошадях, сомнения быстро развеиваются…", - констатирует ученый.

Говоря о технической стороне вопроса, спикер считает, что модели искусственного интеллекта никогда не будут идеальными, но этого и не нужно от них требовать. Достаточно, чтобы они были лучше, чем то, что у нас есть сейчас, и сравнивать надо именно с текущим положением дел.