Российские медики в поисках компромисса

13 июля Владимир Путин попросил Правительство РФ и Госсовет скорректировать национальные проекты. Первоочередной задачей было названо сбережение здоровья и благополучия людей. Учитывая принятую поправку к Конституции, которая расширяет обязательства государства в области здравоохранения, можно ожидать, что на ближайшие годы тема здоровья останется приоритетной. Со спадом эпидемии в плановом порядке вернется диспансеризация, россиян будут активнее призывать следить за здоровьем и бросать вредные привычки. Но готовы ли к этому наши граждане?

Как показывают многочисленные исследования, россияне довольно плохо следуют рекомендациям медиков: как в своевременном и регулярном приеме лекарств, так и в изменении образа жизни, отказа от вредных привычек. Врачи, уставшие бороться с собственными пациентами за их же здоровье, все чаще выбирают компромиссную тактику снижения вреда.

По данным, которые приводит старший научный сотрудник геронтологического центра НИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Розанов, готовность пациентов к выполнению рекомендаций врача оставляет желать лучшего. Согласно исследованиям, меньше половины пациентов в России принимают все назначенные врачом лекарства. Например, статины, необходимые для нормализации холестерина и предотвращения атеросклероза и других заболеваний, регулярно принимают только 25% среди тех, кому они назначены врачом.

Еще хуже дела обстоят с ограничением потребления поваренной соли, избыток которой приводит к повышению артериального давления. Тогда как, по данным Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России, 40% россиян в возрасте 18 лет и старше имеют повышенное артериальное давление, что в несколько раз увеличивает риск развития потенциально смертельных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инсульт. К числу главных факторов риска относятся также недостаточная подвижность и курение.

По словам медиков, многим пациентам именно от курения бывает сложнее всего отказаться, хотя оно существенно повышает риски развития самых разных болезней. Эксперты приводят в пример шкалу SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), позволяющую оценить риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет. По такой шкале мужчина 52 лет с артериальным давлением 160/100 мм рт.ст. и гиперхолистеринемией имеет риск 8. Если он бросит курить, то риск снижается в 2 раза - до 4. Но далеко не каждый может быстро отказаться от вредной привычки.

Как рассказал коллега Александра Розанова из геронтологического центра НИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Антон Наумов, в медицинском сообществе распространяется концепция снижения вреда от курения. Если пациент не может бросить курить, необходимо прибегнуть ко всем возможным альтернативам, чтобы снизить вред, сопровождающий табакокурение.

По словам врача, сам по себе никотин не безвреден - он повышает артериальное давление, частоту сердечных сокращений и т.д. Но основной вред здоровью наносит систематическое потребление монооксида углерода и других веществ, образующихся в процессе горения табака.

Тем пациентам, кто не может быстро отказаться от курения (как правило, это курильщики с многолетним стажем), Антон Наумов указывает на возможность перейти на альтернативные способы потребления никотина - никотиновые жвачки, пластыри и иные альтернативные системы доставки никотина. Насчет безвредности последних в научной среде пока не пришли к единому мнению.

Сторонники концепции снижения вреда ссылаются на заявление Конференции сторон рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2016 г., в которой утверждалось, что переход курильщиков, которые не могут отказаться от этой привычки, на менее опасные альтернативные средства потребления никотина, будет "существенным достижением в области современного здравоохранения".

Кроме того, как писали СМИ, на прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании Philip Morris разрешение на продажу системы нагревания табака как продукта "с пониженным воздействием". Управление пришло к выводу о том, что его использование может снижать негативное воздействие на общественное здоровье.

У этой точки зрения есть и влиятельные противники, среди которых, например, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Они указывают, в частности, на недостаточный уровень исследованности проблемы и опасаются, что электронные сигареты могут быть привлекательны для некурящей молодежи. Впрочем, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отмечает, что возраст потребителей альтернативных продуктов обычно выше молодежного. По ее словам, их начинают покупать люди ближе к 30 годам те, у кого уже имеется стаж курения.