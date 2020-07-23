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Ширвиндт объяснил, почему Добронравов ушел из Театра сатиры

Новости
    23.07.2020, 12:09
Текст:   Олег Усков

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что Добронравов, один из ведущих актеров театра, уволился по причине недовольства зарплатой.

Фото: kino-teatr.ru
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Напомним: как сообщила заведующая труппой Сатиры Бронислава Чунихина, Добронравов был задействован в проектах вне театра и труппе приходилось подстраиваться под график актера. В результате Федору были предложены новые финансовые условия, на которые он не согласился и уволился.

При этом сам Добронравов объяснил уход из театра, в котором проработал шестнадцать лет, усталостью. Подчеркнув: никаких конфликтов не было, и он ни с кем не ссорился.

Комментируя ситуацию "Вечерней Москве", Ширвиндт однозначно заявил, что версия финансового конфликта - "это глупости!" Так как уровень выплат Федору был достойным. (Какой именно - худрук озвучивать не стал.) И, по словам Ширвиндта, 20 июля у них с Добронравовым состоялась беседа на предмет возможного дальнейшего сотрудничества.

"У него своя контора и мастерская. Он будет играть спектакли", - подытожил артист.

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