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23.07.2020 14:29
Рубрика: В мире

Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена

Текст: Диана Ковалева

Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена. Об этом сообщает украинский телеканал "Наш" со ссылкой на источники в МВД. Официальные источники эту информацию пока не подтверждали.

Захвативший заложника в Полтаве потребовал освобождения от ответственности

Напомним, что ранее в четверг злоумышленник, которого пытались задержать за угон автомобиля, сначала взял в заложники украинского полицейского и угрожал взорвать гранату. После этого он согласился обменять удерживаемого на начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна. Вместе с ним он уехал на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Преступник потребовал от полиции освободить его от уголовной ответственности. Однако власти отказались выполнять эти требования.

Позже стало известно, что захватчика зовут Скрипник Роман Николаевич. Ранее он участвовал в АТО, был осужден за хранение и сбыт наркотиков.

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