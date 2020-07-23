Суды реже будут рассматривать дела в особом порядке

Поправки в УПК сократили применение процедуры особого порядка рассмотрения уголовных дел. Если человек обвиняется в умышленных тяжких преступлениях, его дело будет рассматриваться по обычной процедуре.

Ключевое условия для применения особого порядка - согласие человека с обвинением. Если он не против решить дело быстро, наказание смягчат. Фото: Niserin / iStock

Особый порядок - это сокращенная до минимума судебная процедура. Считается, что вина человека полностью доказана и долго разбираться нет смысла: обвиняемому просто выносят приговор.

Изначально особый порядок судебного разбирательства вводился, чтобы сэкономить время в делах, не представляющих повышенной общественной опасности. Когда все ясно и человек сам не возражает против обвинений, зачем затягивать процесс ненужными формальностями. Ключевое условие для такого порядка - добровольность. Если обвиняемый возражает, настаивает на своей невиновности, суд обязан рассмотреть дело по обычной процедуре и изучить все досконально. За согласие на ускоренную процедуру человек получает смягчение в наказании.

В прошлом году суды рассмотрели в особом порядке 55 процентов уголовных дел в отношении 450 тысяч человек. Причем в особом порядке можно не только наказать: 16 процентов уголовных дел, рассмотренных в ускоренном режиме, были прекращены судом. Это значит, что обвинения были незначительными.

Но нередко суды выносят приговоры по упрощенной процедуре даже в делах по тяжким преступлениям. Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заметил, что дела о преступлениях, отнесенных к категории тяжких, нередко затрагивают интересы значительного числа потерпевших. "Обеспечить максимальные процессуальные гарантии справедливого правосудия по таким делам представляется возможным при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства в условиях действия принципа непосредственности и устности исследования доказательств в судебном заседании", - сказал Павел Крашенинников.

Нередко суды выносят приговоры по упрощенной процедуре даже в делах по тяжким преступлениям

Принятый закон ограничил применение судами особого порядка только уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести, то есть умышленные деяния с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, а также всеми неосторожными деяниями.