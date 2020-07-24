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24 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)

Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 20 июля 2020 г.
Опубликован 24 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Уголовно-процессуальный кодекс

Комментарии Российской Газеты

Суды реже будут рассматривать дела в особом порядке

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 2706; 2011, N 1, ст. 45; 2013, N 52, ст. 6997) следующие изменения:

1) в статье 314:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"1. По уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести обвиняемый вправе заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.";

б) часть вторую дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) государственный или частный обвинитель и (или) потерпевший не возражают против заявленного обвиняемым ходатайства.";

в) часть четвертую признать утратившей силу;

2) в статье 316:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 316. Порядок проведения судебного заседания, постановления приговора или прекращения уголовного дела";

б) дополнить частью девятой1 следующего содержания:

"91. Судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела при наличии оснований, предусмотренных статьями 251, 281 и 239 настоящего Кодекса.".

Президент Российской Федерации В. Путин