Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 2706; 2011, N 1, ст. 45; 2013, N 52, ст. 6997) следующие изменения:
1) в статье 314:
а) часть первую изложить в следующей редакции:
"1. По уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести обвиняемый вправе заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.";
б) часть вторую дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) государственный или частный обвинитель и (или) потерпевший не возражают против заявленного обвиняемым ходатайства.";
в) часть четвертую признать утратившей силу;
2) в статье 316:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 316. Порядок проведения судебного заседания, постановления приговора или прекращения уголовного дела";
б) дополнить частью девятой1 следующего содержания:
"91. Судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела при наличии оснований, предусмотренных статьями 251, 281 и 239 настоящего Кодекса.".
Президент Российской Федерации В. Путин