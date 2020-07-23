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23.07.2020 10:51
Рубрика: В мире

Трамп готов первым принять вакцину от коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп готов стать одним из первых, кому будет введена вакцина от коронавируса. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News.

При этом Трамп отметил, что одни за этот поступок назовут его эгоистом, другие - смелым человеком. "Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут", - добавил президент.

Он рассказал, что из-за пандемии потерял пятерых своих друзей. Смерть одного из них убедила Трампа в необходимости обеспечения особого ухода за людьми, входящими в группу риска во время пандемии.

Фото: РИА Новости
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Американский лидер также выразил уверенность, что вакцина будет создана в ближайшие месяцы. Компания Pfizer может оказаться первой, чей препарат пройдет клинические испытания и сможет быть использован. Власти США готовы закупить у нее 100 миллионов доз вакцины. "Моя администрация достигла исторического соглашения с Pfizer о производстве и доставке 100 миллионов доз вакцины сразу же после ее одобрения. Надеюсь, процесс получения разрешения будет очень быстрым", - отметил Трамп.

Кстати, свыше 100 тысяч американцев уже выразили готовность участие в клинических испытаниях вакцин. По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, испытания предусматривают несколько фаз, в первой уже участвуют 30 тысяч человек. Ожидается, что вторая и третья фаза начнутся в июле и августе. В октябре этого года вакцина поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения полагают, что вакцина от коронавируса не будет массово применяться по меньшей мере до 2021 года. По словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, это произойдет в первой половине следующего года.

В мире США Дональд Трамп Пандемия коронавируса COVID-19

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