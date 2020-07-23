Трамп рассказал о личных потерях из-за коронавируса

Дональд Трамп сообщил, что потерял пятерых друзей из-за коронавируса. Президент США рассказал об этом выступая в эфире телеканала Fox News.

"Никто из родных и друзей до недавнего времени не умирал от пневмонии. А теперь я потерял пятерых. Все это лишний раз убеждает в необходимости создания особого ухода за людьми, которые входят в группу риска", - цитирует американского лидера ТАСС.

Сам президент сдает тесты на коронавирус SARS-CoV-2 несколько раз в день, об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, США по-прежнему лидируют в мире по этому показателю. В стране зарегистрировано 3 миллиона 955 тысяч 860 инфицированных новым типом коронавируса.