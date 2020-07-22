Президент США Дональд Трамп стал самым тестируемым на коронавирус американцем. Политик очень часто проверяет свое здоровье, сообщила Кейли Макинани, пресс-секретарь Белого дома. "Его тестируют несколько раз в день", - заявила она, добавив, что ни сам Трамп, ни лица из его ближайшего окружения не заразились SARS-CoV-2.

Тем временем сам Трамп, возобновивший свои брифинги для СМИ, признал, что пандемия коронавируса в США, скорее всего, "ухудшится, прежде чем станет лучше". "Мы умоляем молодых американцев избегать посещения баров, ночных клубов и других мест, где много людей. Будьте в безопасности и будьте умны", - сказал президент.

Он также призвал граждан носить маски, заверив, что его администрация работает над "стратегией" в рамках борьбы с пандемией. Как отметили эксперты, Трамп полностью отошел от своих заявлений, озвученных в июне. Тогда он говорил, что коронавирус "исчезает" и "вымирает".

Неприятный факт заключается еще и в том, что случаи заболевания COVID-19 стремительно растут в штатах, возглавляемых соратниками Трампа по партии (губернаторами-республиканцами).

Это была первая встреча главы Белого дома с журналистами, посвященная пандемии, начиная с апреля, отмечает Guardian. Недавние опросы показали, что неэффективная борьба с COVID-19 в США сказалась на рейтинге Трампа. Цифры демонстрируют его заметное отставание от главного конкурента - демократа Джозефа Байдена. А значит под вопросом перспективы его переизбрания на пост главы государства. Поэтому Трамп и вернулся на трибуну зала брифингов, чтобы продемонстрировать американцам: он контролирует ситуацию.