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18.07.2020 02:51
Рубрика: В мире

Трамп оценил эффективность защитных масок в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен рекомендовать всем американцам носить защитные маски. "У людей должны быть определенная свобода. Я не согласен с заявлением, что, если все будут носить маски, то все это исчезнет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста Fox News. Но затем, подумав, добавил: "Я верю в маски. Я думаю, маски - это хорошо".

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При этом глава Белого дома ранее лишь один раз был замечен в маске на публике. В конце июня губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США "надеть маску", "показать личный пример" в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. "Ношение масок является личным делом каждого американца", - ответили на это в Белом доме.

Кстати, коллегу Трампа - Ангелу Меркель - также ни разу не видели в защитной маске. "Если я соблюдаю правила дистанцирования, то мне не нужна маска", - ответила канцлер Германии.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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