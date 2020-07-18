Трамп оценил эффективность защитных масок в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен рекомендовать всем американцам носить защитные маски. "У людей должны быть определенная свобода. Я не согласен с заявлением, что, если все будут носить маски, то все это исчезнет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста Fox News. Но затем, подумав, добавил: "Я верю в маски. Я думаю, маски - это хорошо".

При этом глава Белого дома ранее лишь один раз был замечен в маске на публике. В конце июня губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США "надеть маску", "показать личный пример" в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. "Ношение масок является личным делом каждого американца", - ответили на это в Белом доме.

Кстати, коллегу Трампа - Ангелу Меркель - также ни разу не видели в защитной маске. "Если я соблюдаю правила дистанцирования, то мне не нужна маска", - ответила канцлер Германии.