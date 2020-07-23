В Германии потребовали убрать "мавра" с герба Кобурга

В баварском Кобурге разгораются нешуточные страсти вокруг герба, на котором с XVI века изображен "кобургский мавр". Это не кто иной, как Святой Маврикий, небесный покровитель города, которого в средневековой традиции представляли темнокожим.

Его узнаваемый профиль можно встретить здесь повсюду - на фасадах зданий, кованных решетках, чугунных люках и водостоках, не говоря уже о туристических сувенирах. Он нем с гордостью повествует раздел на официальном сайте Кобурга. Так бы Маврикий и дальше безмятежно охранял покой города, если бы не две дамы из Берлина, которые углядели в его африканском облике… "расизм". Как сообщает Deutsche Welle, они запустили онлайн-петицию с требованием ни много ни мало поменять герб. Однако жители Кобурга встали за своего "мавра" горой.

В современном "дизайне" герб был оформлен в 1950-е годы. По мнению активисток за расовое равноправие Юлианы Ройтер и Алишы Арчи, "гипертрофированные черты" - пухлые губы, курчавые волосы и огромная креольская серьга в ухе - создают стереотипный образ, заставляя выходцев с Африканского континента чувствовать себя "ущемленными". "Похоже, у девушек слишком много свободного времени", - скептически заметила в разговоре с DW одна из жительниц Кобурга. Большинство ее земляков считают точно так же. Неравнодушные горожане создали в интернете "контрпетицию" под названием "Кобургский мавр должен остаться - спасем патрона Кобурга на гербе". Ее подписали уже более 5000 баварцев, которые тем более считают, что Берлин им не указ.

"Если я помещаю кого-то на герб, то не подвергаю его дискриминации! Наоборот, я выражаю этим почтение! Святой Маврикий, в честь которого получила имя и наша главная церковь Сент-Моритц, со времен Средних веков неотделим от нашего герба. За одним лишь исключением: в 1934 году часть жителей во главе с обербургомистром Шведе - первым в Германии мэром-членом НСДАП, выступили против "мавра" и убрали его с герба, заменив мечом со свастикой на рукоятке. К этой традиции вы взываете? А может, вы просто ослеплены бездумным желанием осчастливить мир своими извращенными идеями, не имея ни малейшего представления об истории?", "С расизмом борются не через войну с символами, а через просвещение. Похоже, кто-то просто хочет самоутвердиться ценой культуры. Городской герб - это наша культурная ценность, которая принадлежит горожанам", "Святой Маврикий принадлежит Кобургу. Точка", "Поместить темнокожего на герб - не расизм. Расизм - заменить его на белого. Отстаньте от нашей культуры" - вот лишь некоторые комментарии к петиции в защиту "мавра". Некоторые припомнили об инквизиции и сжигании книг.

Святой Маврикий на гербе Кобурга стал последним до кого добрались гонения под знаменем политкорректности. Ранее инициативные граждане уже потребовали переименовать станцию метро "Мавританская улица" в Берлине, отель "У трех мавров" в Аугсбурге и множество "Мавританских аптек" по всей Германии. Кстати, этот старинный бренд, появившийся еще в XV веке, связан, по одной из версий, с образом волхва Каспара. Благодаря своему атрибуту - сосуду с целебной смирной, принесенной в дар новорожденному Иисусу, - он был объявлен народной молвой врачевателем. В европейской традиции Каспара изображали темнокожим - как и Святого Маврикия, ставшего покровителем рыцарей и красильщиков.

Как Маврикий стал темнокожим

Согласно хроникам, Маврикий был высокопоставленным римским военачальником, командиром Фивейского легиона, который нес службу в одной из провинций империи - в Верхнем Египте. В 285 году император Максимиан Геркулий отозвал его для подавления восстания в Южной Галлии. На широком альпийском лугу солдаты должны были принести требу римским богам, однако легион, состоявший из христиан, отказался. По римским законам, которые, как известно, обожествляли императора, демарш был расценен как государственная измена. Маврикий был казнен. Ну а спустя столетия он "превратился" в темнокожего благодаря своему имени (Mauritius), созвучному с этнонимом "мавр".

В Средние века "маврами" (mauri) называли берберов и арабо-мусульман Пиреней и Северо-Западной Африки. Еще раньше римляне относили производное от греческого mauros ("темный") к коренному населению Мавретании (так называлась историческая область на северо-западе Африканского континента). Как сообщает автор петиции в защиту герба Тобиас Шмидт, уже в 8 веке слово mor всплывает в старонемецком языке и его средненемецком диалекте. Оттуда оно перекочевало и в современный немецкий (Mohr). Так что слово "мавр" сегодня выглядит, безусловно, устаревшим и архаичным, но уж точно не имеет ничего общего с расистскими или колониальными замашками. На монетах и серебряных печатях Кобурга образ темнокожего святого встречается уже в 13 веке - задолго до того, как Старый свет начал колониальную экспансию. "Вот уже 800 лет Кобург чтит своего покровителя, предъявляя его всему свету на своем гербе. Это почитание ни за что нельзя отменить из-за поспешного желания разделаться со всем, что может быть принято за расизм. Нельзя принести "кобургского мавра" в жертву сиюминутным веяниям времени. Для Кобурга и его жителей, которые гордятся своей историей и разнообразными традициями, это все равно что продать свою идентичность и вырвать сердце города", - заключает автор петиции. Вот и культуролог Хубертус Хабель, написавший труды по символике Кобурга, с ним полностью согласен: странно видеть расизм и дискриминацию там, где речь идет о почитании и любви.