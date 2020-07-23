В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами

Законопроект о штрафах для мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное движение по одной полосе разработан в Госдуме.

"За параллельное движение с другими транспортными средствами предусмотрен штраф в три тысячи рублей. За опасное лавирование между рядами наказание может составить 15 тысяч рублей или от двух до шести месяцев лишения водительских прав", со ссылкой на автора документа депутата ГД Светлану Бессараб пишут "Известия".

Согласно статистике ГИБДД, за последние пять лет зафиксировано 35,5 тысяч аварий с участием мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств. В результате погибли 3 тысячи 958 человек, еще более 38 тысяч получили травмы. С начала этого года мотоциклисты стали участниками почти трех тысяч аварий, жертвами происшествий оказались 304 человека.

Новый законопроект призван защитить всех участников дорожного движения, отмечают разработчики. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект направлен на обсуждение в правительство.